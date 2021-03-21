Несчастный случай произошел в Сальвадоре. Серфингистка Кэтрин Диас проводила тренировки в открытом море, где внезапно испортилась погода. В результате бури начала бить молния, которая попала в спортсменку. Смерть наступила мгновенно.
Кэтрин была сестрой президента федерации серфинга Сальвадора Хосе Диаса. Девушка готовилась к отборочным соревнованиям по серфингу, где разыграются лицензии на Олимпиаду-2020, которая пройдет этим летом в Токио.
Указ о привлечении серфинга в олимпийскую программу был принят на 129-й сессии Международного олимпийского комитета еще в 2016 году. Первые комплекты наград разыграют в Токио.
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