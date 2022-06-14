Синоптики предупреждают о грозах, а в отдельных районах - граде и шквалах.

На завтра, 15 июня в пяти областях Украины объявили штормовое предупреждение. Ожидаются грозы, град и шквалы ветра.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"15 июня в восточной и юго-восточной части грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

Как сообщал Погода УНИАН, 15 июня на погоду в большинстве областей Украины будет влиять антициклон David. Дождливый атмосферный фронт все еще останется над восточными областями.

Вас также могут заинтересовать новости: