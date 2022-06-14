Завтра в большинстве областей Украины будет сухо и солнечно, однако на востоке погоду обусловит дождливый атмосферный фронт.

В среду, 15 июня, на погоду в большинстве областей Украины будет влиять антициклон David. Дождливый атмосферный фронт все еще останется над восточными областями.

Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, завтра периодические грозовые дожди ожидаются только в восточных областях Украины, в Крыму и на Запорожье. Еще местами походят незначительные локальные дожди в западных областях, коснутся осадки Житомирщины и Винницкой области.

"На остальной территории Украины 15-го июня антициклон David из Западной Европы, который уже собирается к нам в гости, обусловит сухую солнечную погоду", - рассказала она.

По словам Натальи Диденко, температурная картинка 15 июня в Украине будет сдержанной, воздух приятным и свежим. В течение дня среды предполагается +22...+26 градусов, в западных областях будет +18...+24 градуса. Выше ожидается завтра температура воздуха в южной части Украины, +26...+29 градусов.

Напомним, в ближайшую неделю погода в Украине будет иметь неустойчивый характер. Ожидается колебание температуры воздуха и осадки различной интенсивности.

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