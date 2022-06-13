По словам синоптика Натальи Диденко, завтра в Украине будет дождливо.

Неделя в Украине начнется ослаблением жары. Также территорию нашей страны будет пересекать атмосферный фронт, который принесет с собой осадки.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, завтра в западных областях ожидаются "скромные" 18-24 градуса тепла. В северных областях, в Винницкой области, в Кропивницком с районами и Черкасской ожидается в течение дня вторника комфортная температура воздуха, +22...+28 градусов. Однако на Юге, Востоке, в Днепре с районами, на Полтавщине еще задержится жаркая погода, +27...+32 градуса.

По словам синоптика, ветер в Украине будет завтра северо-западным, 5-10 метров в секунду.

"Дожди будут выпадать крайне неравномерно", - говорит Наталья Диденко. По ее данным, 14 июня Украину будет пересекать атмосферный фронт и поэтому ближайшей ночью дожди пройдут в западных областях, коснутся Винницкой области. В утренние часы вторника осадки подвинутся на Север и Центр. В течение дня периодические кратковременные дожди и грозы предполагаются в южной части, местами в центральных областях и завтра вечером дойдут до восточных областей.

Напомним, в ближайшую неделю погода в Украине будет иметь неустойчивый характер. Ожидается колебание температуры воздуха и осадки различной интенсивности.

Вас также могут заинтересовать новости: