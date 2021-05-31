Сегодня в западных областях ожидаются дожди, из-за чего возможны подтопления.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
"В связи с ожидаемыми дождями, 31 мая на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) Прута и Сирета будут проходить подъемы уровней воды на 0,2-1,3 м над уровнями", - говорится в сообщении.
Также во второй половиной дня 31 мая на реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается продолжение подъемов уровней воды на 0,5-1,5 м над уровнями.
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Как отмечается, в местах прохождения значительных ливневых дождей возможно формирование значительного местного стока (желтый уровень опасности).
Непогода в Украине:
Накануне в большинстве регионов Украины прошли грозы с градом десятки населенных пунктов остались без электричества.
В Запорожье затопило центра города: автомобили буквально плавали по окна в воде.
Мощный ливень также накрыл и Винницу. Непогода началась внезапно, поэтому через несколько минут улицы превратились в реки. Град был такой обильный, что покрыл землю.
30 мая в Житомире прошел сильный ливень, в результате которого несколько улиц затопило. Пешеходам было по колено воды, а транспорт оказался заблокирован. Местные жители плыли по улице на надувном матрасе, а некоторые устроили развлечения на водном мотоцикле
Оккупированный Симферополь также затопило и засыпало градом. В нескольких районах города прошел град размером с горошины, порывы ветра повалили деревья на дороги.
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