Спасатели объявили желтый уровень опасности.

Сегодня в западных областях ожидаются дожди, из-за чего возможны подтопления.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"В связи с ожидаемыми дождями, 31 мая на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) Прута и Сирета будут проходить подъемы уровней воды на 0,2-1,3 м над уровнями", - говорится в сообщении.

Также во второй половиной дня 31 мая на реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается продолжение подъемов уровней воды на 0,5-1,5 м над уровнями.

Читайте такжеСегодня в Украине будет прохладно, на запад обрушатся ливни (карта)

Как отмечается, в местах прохождения значительных ливневых дождей возможно формирование значительного местного стока (желтый уровень опасности).

Непогода в Украине:

Накануне в большинстве регионов Украины прошли грозы с градом десятки населенных пунктов остались без электричества.

В Запорожье затопило центра города: автомобили буквально плавали по окна в воде.

Мощный ливень также накрыл и Винницу. Непогода началась внезапно, поэтому через несколько минут улицы превратились в реки. Град был такой обильный, что покрыл землю.

30 мая в Житомире прошел сильный ливень, в результате которого несколько улиц затопило. Пешеходам было по колено воды, а транспорт оказался заблокирован. Местные жители плыли по улице на надувном матрасе, а некоторые устроили развлечения на водном мотоцикле

Оккупированный Симферополь также затопило и засыпало градом. В нескольких районах города прошел град размером с горошины, порывы ветра повалили деревья на дороги.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Лиманская