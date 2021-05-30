Особо сильное затопление образовалось на железнодорожном вокзале, а также в районе Центрального рынка.

На Симферополь обрушилась непогода: сильный ливень привел к затоплению ряда улиц, штормовой ветер повалил деревья, а крупный град повредил не укрытые автомобили.

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Об этом сообщает местный симферопольский сайт 3652. Отмечается, что погодные условия стремительно ухудшились в субботу, во второй половине дня.

В результате сильного ливня особо сильное затопление образовалось на железнодорожном вокзале, а также в районе Центрального рынка, ЦУМа, ТРЦ "Меганом", в районе ул. Желябова, ул. Никанорова, ул. Генерала Васильева.

В нескольких районах города прошел град размером с горошины, порывы ветра повалили деревья на дороги.

В соцсетях тем временем появились сообщения о пострадавшем от непогоды.

"Рынок "Привоз", ближе к Ракетной к переезду упал тополь. Две машины побило. Говорят, что есть потерпевший, проезд перекрыт, человека увезла реанимация", - сообщили в группе "Автопартнер Крым Севастополь ДТП".

На одной из улиц поток воды смыл свежий асфальт. В соцсетях появилось много сообщений об утерянных или найденных номерных знаках машин.

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Автор: Дмитрий Захаров