Сегодня, 30 мая, в Житомире прошел сильный ливень, в результате которого несколько улиц оказались затопленными.
В частности, водой залило улицу Покровскую и перекресток Покровской и Грушевского, сообщает Житомир.info.
Однако, местные жители не приуныли и решили покататься по затопленным улицам на водном мотоцикле.
"Пешеходам было по колено воды, а транспорт оказался заблокирован. Житомиряне плыли по улице на надувном матрасе, а кое-кто устроил развлечения на водном мотоцикле", - говорится в сообщении.
#Житомир поплыл pic.twitter.com/iiXcp11OsI— Злой Конопляный Джмелик (@DimSel007) May 30, 2021
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