В Житомире после ливня затопило улицу Покровскую и перекресток Покровской и Грушевского.

Сегодня, 30 мая, в Житомире прошел сильный ливень, в результате которого несколько улиц оказались затопленными.

В частности, водой залило улицу Покровскую и перекресток Покровской и Грушевского, сообщает Житомир.info.

Однако, местные жители не приуныли и решили покататься по затопленным улицам на водном мотоцикле.

"Пешеходам было по колено воды, а транспорт оказался заблокирован. Житомиряне плыли по улице на надувном матрасе, а кое-кто устроил развлечения на водном мотоцикле", - говорится в сообщении.

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Автор: Александр Топчий