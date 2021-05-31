В большинстве регионов Украины прошли грозы с градом, десятки населенных пунктов остались без электричества.

Большинство регионов Украины накрыли грозы с градом: без света остались четыре десятка населенных пунктов в трех областях.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В Запорожье затопило центра города: автомобили буквально плавали по окна в воде. Машины останавливались, потому что проехать было невозможно. Из-за этого в городе образовались пробки.

Как сообщается, мощный ливень также накрыл вчера и Винницу. Непогода обрушилась внезапно, поэтому через несколько минут улицы превратились в реки. Град был такой обильный, что покрыл землю. Когда он подтаял, горожане даже пытались лепить снежки. Куски льда плавали дорогами и тротуарам.

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За час ливень прекратился, но град успел изрядно побить овощи и цвет плодовых деревьев.

Непогода в Украине

30 мая в Житомире прошел сильный ливень, в результате которого несколько улиц оказались затопленными. Пешеходам было по колено воды, а транспорт оказался заблокирован. Местные жители плыли по улице на надувном матрасе, а кое-кто устроил развлечения на водном мотоцикле

Оккупированный Симферополь также затопило и засыпало градом. В нескольких районах города прошел град размером с горошины, порывы ветра повалили деревья на дороги. В соцсетях тем временем появились сообщения о пострадавшем от непогоды.

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Автор: Екатерина Лиманская