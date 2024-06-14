На западе страны станет заметно теплее, во многих областях пройдут дожди.

На выходных, 15 и 16 июня, погода в Украине начнет меняться: температура на западе страны повысится, а также в большинстве областей пройдут дожди. Осадки ожидаются везде, кроме западной части страны. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет небольшая облачность, температура воздуха ночью +17°, днем +22°, дождь. В воскресенье ночью ожидается +17°, а днем +21°, небольшая облачность, дождь.

Во Львове в субботу ночью +11°, днем +22°, небольшая облачность. В воскресенье ночью +12°, днем +24°, небольшая облачность.

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В Луцке в субботу ночью +10°, днем +22°, облачно с прояснениями. В воскресенье - небольшая облачность, ночью +11°, днем +24°.

В Виннице в субботу будет небольшая облачность. Температура воздуха +14°...+22°, небольшой дождь. В воскресенье температура будет +13°...+25°, небольшая облачность, легкий дождь.

В субботу в Одессе будет небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +23°, сильный дождь. В воскресенье - небольшая облачность, +18°...+25°, небольшой дождь.

В Харькове в субботу температура ночью составит +18°, днем +23°, пасмурно, дождь. В воскресенье столбики термометров покажут +18°...+24°, небольшая облачность, гроза.

В Днепре в субботу - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +26°, дождь с грозой. В воскресенье температура составит +19°...+23°, небольшая облачность, гроза.

В Симферополе в субботу - небольшая облачность, +17°...+21°, гроза. В воскресенье - небольшая облачность, +16°...+21°, ливень.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает облачная погода с прояснениями и небольшой дождь, температура ночью +21°, днем +30°. В воскресенье ночью ожидается +17°, днем +25°, небольшая облачность, гроза.

В Краматорске в субботу будет пасмурно. Температура ночью +19°, днем +27°. В воскресенье будет небольшая облачность, возможен дождь с грозой, ночью +17°, днем +24°.

В Северодонецке завтра будет пасмурно, температура ночью +20°, днем +30°. В воскресенье - небольшая облачность, температура составит +18°, днем +27°, ливень и гроза.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет небольшая облачность. Температура ночью +9°, днем до +18°. В воскресенье ночью температура составит +7°, днем столбики термометров покажут +21°, практически безоблачно.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет +10°, днем +22°, облачно с проснениями. В воскресенье - практически безоблачно. Температура ночью составит +11°, днем +24°.

В Трускавце в субботу небольшая облачность, температура до +21°. В воскресенье - небольшая облачность, температура +12°...+23°.

В Сваляве завтра ожидается небольшая облачность, до +22°. В воскресенье - практически безоблачно, +10°...+23°.

В Затоке в субботу - небольшая облачность, ночью +18°, днем +24°, гроза. В воскресенье - практически безоблачно, температура +18°...+26°.

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