К концу недели температура снизится, но осадки практически прекратятся.

На выходных, 23 и 24 ноября, погода в Украине изменится. В субботу еще будет снег и дожди, а температура во многих областях повысится до +8°...+12°. В воскресенье по всей стране ожидается +1°...+5°, однако осадки практически прекратятся и даже ожидаются солнечные прояснения. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет пасмурно, температура воздуха ночью -1°, днем +1°. В воскресенье ночью ожидается -1°, а днем +1°, пасмурно.

Во Львове в субботу ночью -2°, днем +1°, небольшая облачность, снег. В воскресенье ночью -3°, днем +3°, небольшая облачность, снег.

Видео дня

В Луцке в субботу ночью -2°, днем +1°, небольшая облачность. В воскресенье - небольшая облачность, ночью -2°, днем +4°.

В Виннице в субботу будет небольшая облачность. Температура воздуха -1°...+1°. В воскресенье температура будет -5°...+2°, небольшая облачность.

В субботу в Одессе будет пасмурно, температура ночью +1°, днем +16°, дождь. В воскресенье - небольшая облачность, 0°...+4°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +2°, днем +12°, пасмурно, мокрый снег. В воскресенье столбики термометров покажут -1°...+1°, облачно с прояснениями.

В Днепре в субботу - пасмурно, температура ночью +2°, днем +12, мокрый снег°. В воскресенье температура составит -1°...+2°, небольшая облачность.

В Симферополе в субботу - пасмурно, +1°...+16°, дождь. В воскресенье - небольшая облачность, -2°...+1°.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает пасмурная погода, температура ночью +8°, днем +15°, дождь. В воскресенье ночью ожидается +1°, днем +2°, пасмурно, небольшой снег.

В Краматорске в субботу будет пасмурно. Температура ночью +9°, днем +16°, дождь. В воскресенье будет пасмурно, ночью +3°, днем +2°, снег.

В Северодонецке завтра будет пасмурно, температура ночью +9°, днем +16°, дождь. В воскресенье - пасмурно, сильный снегопад, температура составит +3°, днем +1°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет пасмурно. Температура ночью -7°, днем до -1°. В воскресенье ночью температура составит -8°, днем столбики термометров покажут +2°, облачно с прояснениями.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет-2°, днем +3°, пасмурно. В воскресенье - пасмурно. Температура ночью составит -2°, днем +3°.

В Трускавце в субботу пасмурно, температура до +2°. В воскресенье - пасмурно, температура -2°...+2°, возможен снег.

В Сваляве завтра ожидается пасмурная погода, до -1°. В воскресенье - небольшая облачность, -5°...0°.

В Затоке в субботу - пасмурно, дождь, ночью +7°, днем +4°. В воскресенье - практически безоблачно, температура 0°...+5°.

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