Теплее всего будет на юге и юго-востоке страны, где воздух прогреется до +30°...+34°.

На выходных, 10 и 11 августа, в Украине будет контрастная погода. В субботу в большинстве областей пройдут дожди и грозы, а в воскресенье осадки практически покинут нашу страну и на смену дождям придет сухая погода с небольшой облачностью. Резких колебаний температуры не будет, лишь на западе старны станет на несколько градусов теплее. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет небольшая облачность, температура воздуха ночью +18°, днем +25°, небольшой дождь. В воскресенье ночью ожидается +18°, а днем +25°, небольшая облачность.

Во Львове в субботу ночью +15°, днем +25°, небольшая облачность, легкий дождь. В воскресенье ночью +14°, днем +25°, небольшая облачность, легкий дождь.

Видео дня

В Луцке в субботу ночью +15°, днем +26°, небольшая облачность. В воскресенье - небольшая облачность, ночью +14°, днем +25°, небольшой дождь.

В Виннице в субботу будет небольшая облачность. Температура воздуха +16°...+26°, легкий дождь. В воскресенье температура будет +16°...+26°, небольшая облачность.

В субботу в Одессе будет небольшая облачность, температура ночью +22°, днем +30°, гроза. В воскресенье - практически безоблачно, +21°...+30°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +16°, днем +28°, небольшая облачность. В воскресенье столбики термометров покажут +18°...+28°, небольшая облачность.

В Днепре в субботу - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +29°. В воскресенье температура составит +20°...+28°, небольшая облачность.

В Симферополе в субботу - практически безоблачно, +19°...+31°. В воскресенье - ясно и безоблачно, +20°...+31°.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает практически безоблачная погода, температура ночью +17°, днем +31°. В воскресенье ночью ожидается +19°, днем +32°, небольшая облачность.

В Краматорске в субботу будет небольшая облачность. Температура ночью +14°, днем +30°. В воскресенье будет практически безоблачно, ночью +16°, днем +31°.

В Северодонецке завтра будет практически безоблачно, температура ночью +15°, днем +29°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура составит +17°, днем +31°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет облачно с прояснениями. Температура ночью +13°, днем до +23°. В воскресенье ночью температура составит +13°, днем столбики термометров покажут +24°, небольшая облачность.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет +14°, днем +25°, практически безоблачно. В воскресенье - небольшая облачность. Температура ночью составит +16°, днем +26°.

В Трускавце в субботу небольшая облачность, температура до +25°. В воскресенье - небольшая облачность, температура +15°...+25°.

В Сваляве завтра ожидается небольшая облачность, до +25°. В воскресенье - ясно и безоблачно, +15°...+26°.

В Затоке в субботу - небольшая облачность, возможен дождь с грозой, ночью +22°, днем +31°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура +21°...+32°.

Вас также могут заинтересовать новости: