Из-за грозы и ветра без электричества остались населенные пункты в трех областях.

Из-за ненастья, бушевавшего в Украине, без электричества остались полсотни населенных пунктов.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Как отмечается, по состоянию на утро 2 июня в результате осложнения погодных условий из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 50 населенных пунктов в трех областях.

По данным спасателей в Днепропетровской области обесточены 38 населенных пунктов, в Донецкой – 6 и в Запорожской – 6.

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К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Погода в Украине сегодня, 2 июня

Из-за циклона в среду, 2 июня, в Украине будет много дождей.

По словам синоптика Натальи Диденко, влажная погода охватит большинство областей Украины ожидаются дожди, местами грозы, порывистый, до сильного, ветер.

"Наименьшая вероятность осадков 2 июня - на северо-западе, крайнем севере Украины. Также прояснения ожидаются на юге, несмотря на близость циклона", - рассказала синоптик.

"Температура воздуха во вторник остается без особых изменений, в течение дня +15...+19 градусов, на юге и востоке местами до +20 градусов", - резюмировала синоптик.

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Автор: Екатерина Лиманская