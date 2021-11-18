В результате погодного катаклизма погиб мужчина \ фото REUTERS
Смертельный торнадо произошел на Сицилии, в результате чего погиб 53-летний мужчина.
Кроме этого, двоих пострадавших госпитализировали с травмами.
Стихия повредила десятки домов вблизи города Ликата. Ветром поломало деревья и порвало линии электропередач. За последние два дня на Сицилии зафиксировали серию из 12 торнадо.
Также пострадали двое людей \ фото REUTERS
Как сообщал УНИАН.Погода, 16 ноября в американском штате Вашингтон начались наводнения. Из-за стихии сотням людей пришлось покинуть свои дома. Объявлено чрезвычайное положение.
На Сицилии из-за торнадо погиб 53-летний мужчина