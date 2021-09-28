Ущерб от извержения вулкана уже оценивается примерно в 209 миллионов долларов.

На Канарских островах после затишья вновь начал извергаться вулкан Кумбре-Вьеха, а лава от вулкана приближается к морю.

Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, потоки яркой лавы вышли из вулкана ранним вечером и потекли вниз по темному склону горы после нескольких часов без взрывов.

Перерыв и новые взрывы произошли через восемь дней после того, как лава начала извергаться из вулкана.

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"Активация и деактивация логичны и естественны для эволюции вулканов", - пояснил директор местного комитета по реагированию Мигель Анхель Моркуенде.

Отмечается, что с 19 сентября лава медленно стекает по западному склону вулкана в сторону моря. Уже разрушены более 500 домов, а также церкви и банановые плантации.

Ущерб уже оценивается примерно в 178 миллионов евро (209 миллионов долларов).

На данный момент около 300 местных жителей в прибрежных районах не выходят из дома, поскольку момент контакта лавы с морем может вызвать взрывы и выброс облаков хлорного газа.

О смертельных случаях или серьезных травмах не сообщалось, но, по данным агентства, около 15% урожая бананов на острове может оказаться под угрозой.

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха, начавшееся 19 сентября впервые за последние 50 лет, уже привело к эвакуации 6 тыс. человек. Потоки лавы уничтожили более 500 домов.

Как сообщал Погода УНИАН, ранее из-за большого содержания в воздухе вулканического пепла, вызванного извержением вулкана, было остановлено авиасообщение с испанским островом Ла Пальма на Канарах.

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Автор: Екатерина Лиманская