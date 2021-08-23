Изменение погоды ожидается в западных областях.

Завтра, 24 августа, в Украину нагрянут ливни. Осадки ожидаются по всей западной Украине, местами будут греметь грозы. Здесь столбики термометров опустятся до +18°...+22°. На остальной территории будет тепло, +27°...+31°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +16°, днем +28°.

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +12°, днем +20°, ливень.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +11°, днем +18°, ливень.

В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью +11°, днем +19°, ливень.

В Тернополе 24 августа ночью будет +12°, днем +21°, небольшая облачность, ливень.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +25°, гроза.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +22°, ливень.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +16°, днем +26°, гроза.

В Виннице завтра будет +15°...+26°, небольшая облачность.

В Житомире во вторник будет ночью +16°, днем +27°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет почти безоблачно, ночью +15°, днем +27°.

В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +27°, небольшая облачность.

В Полтаве завтра - небольшая облачность, температура воздуха +14°...+28°.

В Одессе 24 августа - почти безоблачно, температура ночью +14°, днем +27°.

В Херсоне во вторник ночью +16°, днем +31°, почти безоблачно.

В Николаеве будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +28°.

В Запорожье завтра температура ночью +15°, днем +29°, практически безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха составит +14°...+27°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +28°.

В Днепре температура ночью будет +15°, днем +28°, небольшая облачность.

В Симферополе во вторник будет практически безоблачно, +16°...+27°.

В Краматорске будет ясно и безоблачно, температура ночью +12°, днем +28°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +12°, днем +29°.

Народные приметы на 24 августа

24 августа - день Федора и Василия. Дым без ветра бьет к земле - к дождю. Орехов много, а грибов мало - зима будет снежная и морозная.

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Автор: Екатерина Лиманская