Стихия бушует в Омане и Иране, существует угроза наводнений.

Циклон "Шахин" обрушился на Оман и Иран. В результате стихии уже погибли девять человек, среди которых ребенок.

Об этом сообщает Aljazeera.

По данным агентства, в Омане двое азиатских рабочих погибли в результате оползня. Одного ребенка унесло водой, позже было обнаружено его тело. Еще один человек пропал без вести. А в Иране в результате стихии погибли шесть человек.

Жителей призвали покинуть прибрежные районы, а власти задержали рейсы в столицу Омана Маскат и из нее.

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"Око тропического циклона в настоящее время проникает между штатами Мусана и Сувайк, сопровождаясь очень сильным дождем и сильным ветром. Скорость ветра составляет 120–150 км/час", - говорится в сообщении.

Специалисты говорят, что необходимо готовиться к наводнениям, т.к. пустынная почва не способна впитывать воду.

Напомним, в Таиланде тропический шторм Dianmu вызвал масштабные наводнения. Уже известно о семи погибших. Пострадало практически полстраны. Местные власти объявили, что пострадали 197795 домашних хозяйств в 30 провинциях, в основном на севере, северо-востоке и в центре страны.

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Автор: Екатерина Лиманская