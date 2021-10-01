Столица Таиланда Бангкок также готовится к наводнению.

В Таиланде тропический шторм Dianmu вызвал масштабные наводнения. Уже известно о семи погибших. Пострадало практически полстраны.

Об этом сообщает Aljazeera.

По данным телекомпании, 7 человек погибли и двое пропали без вести в результате стихии.

Местные власти объявили, что пострадали 197795 домашних хозяйств в 30 провинциях, в основном на севере, северо-востоке и в центре страны.

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Как сообщается, во многих регионах по-прежнему прогнозируются сильные дожди. К "большой воде" готовятся и в столице Таиланде Бангкоке. Город расположен в низине и уязвим для наводнений.

Во многих местах скопилось по грудь воды. Люди спасают свои пожитки на лодках. В пострадавших районах не работает ничего, даже продуктовые магазины, говорится в сюжете ТСН.

Напомним, в минувшие выходные тропический шторм прокатился по северной части Таиланда, вызвав наводнения, в результате которых пострадали почти 59 тысяч семей.

Отметим, что в Таиланде тропический климат, и в сезон дождей с июля по октябрь часто происходят наводнения, наносящие ущерб в миллионы долларов.

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Автор: Екатерина Лиманская