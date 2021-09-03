В одном лишь Нью-Джерси погибли по меньше мере 23 человека.

Число погибших в результате урагана "Ида" в США резко возросло до 46 после того, как власти Нью-Джерси объявили, что там погибли по меньшей мере 23 человека.

Об этом сообщает CNN.

Местный губернатор рассказал, что большинство погибших были в автомобилях, которые "захватила" вода. По словам официальных лиц, многие люди пропали без вести.

Десятки человек погибли в шести восточных штатах - Коннектикуте, Мэриленде, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Пенсильвании и Вирджинии.

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Как сообщается, в районе Филадельфии некоторые улицы были затоплены, что привело к задержке движения поездов и автобусов, закрытию городских организаций.

В Нью-Йорке сотрудники службы экстренного реагирования спасли пассажиров остановившихся поездов. В то ж время некоторые пассажиры застряли на ночь на станциях метро, ​​некоторые спали на скамейках с и не имели возможности добраться до места назначения.

Ураган "Ида": что известно

Ураган "Ида" ударил по побережью США ровно через 16 лет после урагана "Катрина", от которого в 2005 году погибли более 1 800 человек.

Вечером 29 августа 2021 года ветер со скоростью около 230 км/ч обрушился на Луизиану, начались наводнения и потопы в прибрежных зонах. Ураган достигал четвертой степени из пяти возможных и был назван пятым самым мощным ураганом в американской истории.

Новый Орлеан после урагана остался без света. В городе ввели комендантский час.

Когда ураган достиг Нью-Йорка, в городе объявили чрезвычайное положение после рекордного дождя.

Автор: Екатерина Лиманская