В одном из районов из-за непогоды произошло ДТП с участием 53 автомобилей.

Южная Корея продолжает бороться с сильнейшими снегопадами. На данный момент уже известно о четырех погибших, сообщает Reuters.

По данным агентства, один человек погиб и двое получили ранения на поле для гольфа - на них рухнула сетка, перегруженная снегом Еще один человек погиб в результате аналогичного обрушения защитного тента на автостоянке.

На трассе к востоку от Сеуал из-за непогоды произошло массовое ДТП с участием 53 автомобилей. В результате этой катастрофы также погибли два человека и 11 получили ранения.

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По последним данным, этот снегопад в Сеуле стал третьим по силе с момента начала ведения записей в 1907 году.

Из-за непогоды пришлось отменить почти полторы сотни рейсов. Больше всего, по данным агентства, пострадал главный аэропорт Сеула - Инчхон. Также остановлено паромное сообщение, а поезда массово задерживаются в пути.

Необычно сильный ноябрьский снег вызван более высокой, чем обычно, температурой морских вод и потоком холодного воздуха.

Как сообщается, соседняя Северная Корея также пострадала от снегопадов.

Рекордные снегопады в Южной корее - что известно

В среду, 27 ноября, на Сеул обрушился сильнейший снегопад. Интенсивные осадки парализовали транспортное сообщение, вызвали отключения электроэнергии и привели к отмене сотен авиарейсов.

В результате непогоды погибли несколько человек, а сильный ветер, срывавший мусор с крыш зданий и строительных объектов, травмировал нескольких прохожих.

Метеорологи отмечают, что холодные воздушные массы, поступившие с северо-запада, превратили дождь в снег. За ночь в Сеуле выпало 18 см осадков.

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