Жертвами непогоды стали 5 человек.

Чрезвычайно сильные дожди обрушились на Южную Корею. Жертвами стихии стали 5 человек, еще тысячи жителей вынуждены были эвакуироваться.

Как пишет The Watchers, дожди привели к задержке нескольких рейсов и поездов, а также нанесли серьезный ущерб инфраструктуре по всей Южной Корее.

По данным метеорологов, на юге страны прошли самые сильные за последние 200 лет ливни. Например, в Кунсане выпало 131,7 мм дождя всего за один час, что стало рекордом для всей страны.

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В некоторых районах за два дня выпало более 10% от среднегодового количества осадков, что является самым высоким показателем с момента начала учета в 1907 году.

По данным местных СМИ, проливные дожди унесли жизни пяти человек и причинили значительный ущерб.

Так, в Нонсане затопило многоквартирный дом, в результате чего в затопленном лифте погиб мужчина. В другом регионе 70-летний мужчина погиб в результате оползня. Одну машину с человеко внутри унесло потоком воды, а в Тэгу 60-летнего мужчину засосало в дренажную трубу, когда он проверял свое овощное поле

Из-за наводнения сотни жителей покинули свои дома. Во многих районах Южной кореи затоплены дороги, мосты, жилые дома и автомобили, также начались оползни. Дожди также стали причиной задержек и отмены авиарейсов и поездов.

На северо-востоке Индии после проливных дождей началось сильное наводнение. Жертвами стихии стали минимум 60 человек. Синоптики объявили красный уровень опасности. Паводковые воды повредили сотни дорог, десятки мостов и тысячи домов. Под водой оказались более 2800 деревень.

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