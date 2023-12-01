Прогноз погоды в Украине на 2 и 3 декабря.

В первые зимние выходные в Украине ожидается аномально высокая температура. Об этом говорит метеоролог Игорь Кибальчич, пишет "Метеопрог".

По его данным, в целом, 2 и 3 декабря будет теплая и неустойчивая погода с дождями, снегом и туманами.

"В связи с активизацией южных процессов, в ближайшие двое суток будет наблюдаться аномально теплая погода, особенно в южных, центральных и восточных областях. В Крыму столбики термометров могут превысить отметку +15 ... +17 °С!"- прогнозирует он.

По данным специалиста, более прохладная погода ожидается в западных и северных регионах, где пройдут снегопады, кое-где сильные. На остальной территории Украины осадки будут преимущественно в виде дождя, мороси и мокрого снега.

Погода 2 декабря

"В западных областях вследствие перемещения теплого фронта ожидаются сложные погодные условия. Пройдет снег, мокрый снег, на Прикарпатье и Закарпатье с дождем. Кое-где значительные осадки. Налипание мокрого снега, снежный накат. На дорогах гололедица", - предупреждает Игорь Кибальчич. Также он прогнозирует порывы ветра в Каратах до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью -4...+2 °С, днем -2...+4 °С, на Закарпатье и Буковине разогреет до +4...+9 °С.

В северных областях ночью без существенных осадков, а утром и днем пройдет снег, мокрый снег, местами с дождем. Местами туманы, из-за чего видимость упадет до 200-500 метров. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью -6...-1 °С, днем -3...+2 °С.

В центральных регионах ночью пройдут умеренные осадки в виде снега и дождя, днем в Полтавской области небольшие осадки, на остальной территории сухо. Кое-где туманы, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью +3...-2 °С, днем 0...+5 °С.

На юге страны ожидается переменная облачность, без осадков. Кое-где туманы. Температура воздуха ночью +3...+8 °С, днем +9...+14 °С; в Одесской области и в Крыму ночью +7...+12 °С, днем +13...+18 °С.

В восточной части пройдут умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Местами гололед, туман. На дорогах гололедица. Температура воздуха в течение суток -1 ... +4 °С.

Погода 3 декабря

В западных областях ночью ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Днем небольшой снег или мокрый снег. Местами будет наблюдаться налипание мокрого снега, на дорогах - гололедица. Местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха в течение суток составит +1...-4 °С.

В северных областях ночью пройдет умеренный дождь с мокрым снегом, днем местами небольшие осадки в виде мокрого снега и мороси. На дорогах кое-где гололедица. Местами порывы ветра 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1...-4 °С, днем +4...-1 °С.

В центральных регионах Украины будет сухо, но ночью и утром местами ожидаются туманы. Днем местами порывы ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 °С, днем +8...+13 °С.

В южных областях без существенных осадков. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +8...+13 °С, днем разогреет до +12...+17 °С.

В восточных областях ночью местами пройдет небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер ночью южный, днем западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит 0...+5 °С, днем +8...+13 °С.

Штормовое предупреждение в Украине

На субботу, 2 декабря, в восьми областях на западе Украины объявлен І уровень опасности из-за ухудшения погоды.

Синоптики Украинского гидрометцентра предупреждают о дождях и снеге, гололеде, налипании мокрого снега и гололедице на дорогах.

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