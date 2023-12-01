Синоптики прогнозируют усложнение погоды.

На субботу, 2 декабря, в ряде областей на западе Украины объявили желтый уровень опасности из-за ухудшение погоды. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"2 декабря в западных областях значительные снег и дождь, гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица", - говорится в сообщении синоптиков.

По их данным, І уровень опасности объявлен в таких областях:

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Волынская;

Ривненская;

Львовская;

Тернопольская;

Хмельницкая;

Закарпатская;

Ивано-Франковская;

Черновицкая.

Погода в Украине - прогноз на 2 декабря

По данным Укргидрометцентра, завтра в Украине будет облачно. По всей стране, кроме юга, пройдет снег и дожди. Местами ожидается налипание мокрого снега, гололед, туман, на дорогах кое-где гололедица. В западных областях осадки будут значительными.

Ветер 2 декабря будет юго-восточный, его скорость составит 5-10 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла. В Закарпатской, Винницкой, Днепропетровской, Луганской областях ночью около 0°, днем 2-7° тепла. В южной части ночью 5-10° тепла, днем 9-14°, а в Крыму воздух разогреет до 12-17°.

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