На субботу, 2 декабря, в ряде областей на западе Украины объявили желтый уровень опасности из-за ухудшение погоды. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"2 декабря в западных областях значительные снег и дождь, гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица", - говорится в сообщении синоптиков.
По их данным, І уровень опасности объявлен в таких областях:
- Волынская;
- Ривненская;
- Львовская;
- Тернопольская;
- Хмельницкая;
- Закарпатская;
- Ивано-Франковская;
- Черновицкая.
Погода в Украине - прогноз на 2 декабря
По данным Укргидрометцентра, завтра в Украине будет облачно. По всей стране, кроме юга, пройдет снег и дожди. Местами ожидается налипание мокрого снега, гололед, туман, на дорогах кое-где гололедица. В западных областях осадки будут значительными.
Ветер 2 декабря будет юго-восточный, его скорость составит 5-10 м/с.
Температура ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла. В Закарпатской, Винницкой, Днепропетровской, Луганской областях ночью около 0°, днем 2-7° тепла. В южной части ночью 5-10° тепла, днем 9-14°, а в Крыму воздух разогреет до 12-17°.