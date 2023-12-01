При этом на северо-западе страны и ночью, и днем будут морозы.

В первые выходные декабря погода удивит украинцев температурными контрастами. На северо-западе в конце недели морозы будут и ночью, и днем, а на юге и юго-востоке воздух прогреется до практически весенних +12°...+15°. 2 декабря во многих областях пройдут дожди и снег, а в воскресенье, 2 декабря, осадки останутся лишь на северо-западе и северо-востоке Украины.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет пасмурно, температура воздуха ночью -2°, днем 0°, снег. В воскресенье ночью ожидается -3°, а днем +3°, пасмурно, сплошная облачность.

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Во Львове в субботу ночью -1°, днем 0°, пасмурно, сплошная облачность, снег. В воскресенье ночью -5°, днем -2°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Луцке в субботу ночью -4°, днем -1°, пасмурно, сплошная облачность, снег. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, ночью -4°, днем -2°, снег.

В Виннице в субботу будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха -2°...+2°. В воскресенье температура будет -3°...+2°, пасмурно, сплошная облачность.

В субботу в Одессе будет небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +13°. В воскресенье - облачно с прояснениями, +1°...+13°.

В Харькове в субботу температура ночью составит -1°, днем 0°, пасмурно, сплошная облачность, снег В воскресенье столбики термометров покажут -2°...+10°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Днепре в субботу - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +7°, небольшой дождь. В воскресенье температура составит 0°...+12°, небольшая облачность.

В Симферополе в субботу - небольшая облачность, +11°...+15°. В воскресенье - облачно с прояснениями, +9°...+15°.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает пасмурная погода, температура ночью +8°, днем +13°. В воскресенье ночью ожидается +9°, днем +14°, облачно с прояснениями.

В Краматорске в субботу будет пасмурно, сплошная облачность. Температура ночью +1°, днем +3°. В воскресенье будет облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +14°.

В Северодонецке завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +2°, ливень. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура составит +7°, днем +14°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет пасмурно, сплошная облачность. Температура ночью +2°, днем до +7°, возможен дождь. В воскресенье ночью температура составит 0°, днем столбики термометров покажут -4°, пасмурно, снег.

В Моршине на Львовщине в субботу будет пасмурно, ночью -1°, днем 0°, мокрый снег. В воскресенье - пасмурно, небольшой снег. Температура составит -3° ночью и днем 0°.

В Трускавце в субботу пасмурно, сплошная облачность, температура до 0°, снег, мокрый снег. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, температура -4°...-1°.

В Сваляве завтра ожидается пасмурная погода, до +6°, дождь. В воскресенье - пасмурно, -3°...-1°, возможен снег.

В Затоке в субботу - облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +14°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, температура +11°...+15°.

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