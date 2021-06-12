В Карпатах ночью будет идти сильный дождь.

Спасатели объявили на 12-13 июня в Украине штормовое предупреждение. В частности, в субботу, 12 июня, прогнозируют грозы. Кроме того, некоторые территории будут страдать от града и шквала.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.

"В Украине в ближайший час с удержанием до конца суток 12 июня грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

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Кроме того, завтра в западных и юго-западных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/сек. Ночью в западных областях - значительный дождь; днем в Украине грозы, в отдельных районах - град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности - желтый).

В Карпатах ночью будет идти сильный дождь (II уровень опасности - оранжевый).

Напомним, в течение недели 7-13 июня Украина страдала от непогоды. Сильнее всего пострадали Днепропетровская и Харьковская область. В частности, в Днепре обвалилась часть Сичеславской набережной. В Харькове вода затопила улицы.

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Автор: Татьяна Поляковская