Сегодня в Украине будет теплая погода, местами столбики термометров поднимутся до отметки +26°. В большинстве областей ожидаются ливни, однако на западе страны, в центре и на юге дожди отступят.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Так, на западе страны ожидается сухая погода, лишь в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях может немного покапать. В Черновицкой - ливни. Температура днем +23°...+24°.
На севере страны осадки ожидаются в Сумской области и в Киеве. Температура днем +22°...+25°.
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В центральный областях сухая погода ожидается в Черкассах и Кропивницком. На остальной территории - небольшие дожди, местами ливни. Здесь воздух также прогреется до +25°.
Восток сегодня зальет ливнями, в Донецкой области - грозы. Максимальная температура +24°.
В южных областях столбики термометров поднимутся до +26°, однако в Крыму будет не выше +22°. В Одесской и Николаевской областях - без осадков. На остальной территории - дожди.
Народные приметы 12 июня
12 июня - день Исакия Змеевика. По народным поверьям, в этот день змеи "ходят по лесам-станицах" и убивать их очень опасно.
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