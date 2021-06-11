Одна из улиц в городе Изюм превратилась в бурлящую реку после проливного дождя.

В Изюме Харьковской области ливень смыл асфальт с дороги.

Об этом сообщает Telegram-канал "ХС".

"Вот чем сегодня закончился обычный летний дождик в Изюме", - говорится в сообщении.

На видео видно, как бурный поток воды несется вниз по дороге, смывая все на своем пути. После такого ненастья с дороги вместе с водой сошел и асфальт.

Как сообщают местные жители, аналогичная ситуация произошла и на ул. Покровской.

Потопы в Украине

В Украине уже несколько дней города заливает сильными ливнями. Как сообщал Погода УНИАН, Черновцы побило градом размером с перепелиное яйцо, а молния попала в детскую больницу. А в Днепре дождь разрушил и смыл в реку часть набережной.

Раньше Харьков за 15 минут ушел под воду: город затопило и побило градом.

Как сообщал УНИАН, аналогичный потоп произошел в Херсоне. В результате мощного ливня и проблем ливневой канализации, которая не справилась с большим количеством воды, город ушел под воду. Вода переливалась через бордюры на дорогах, а люди переходили улицу по колено в воде.

Стихия накрыла и Мариуполь. Там пешеходы оказались по пояс в воде, а местами ее уровень достигал трех метров.

В Мелитополе 9 июня разбушевалась стихия, в результате которой улицы города буквально ушли под воду. По словам местных жителей, затопило даже центральные улицы города.

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Автор: Екатерина Лиманская