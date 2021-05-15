В воскресенье, 16 мая, синоптики прогнозируют небольшое похолодание и сильные дожди в некоторых регионах Украины.
Читайте такжеСиноптик назвала области, которые на выходных накроют дожди и грозыОб этом свидетельствует прогноз на сайте Укргидрометцентра.
В частности, ожидается, что ливни пройдут на западе. Температура при этом опустится до 18-20 градусов тепла.
Также дожди прогнозируют в южных регионах. Здесь столбик термометра днем покажет до 23-26 градусов тепла.
На севере должно быть сухо, но облачно. Воздух прогреется до 22-25, ближе к вечеру похолодает до 10-12.
В центральной части Украины тоже не прогнозируют дожди. Здесь обещают от 19 до 26 градусов тепла.
А вот теплее всего должно быть на востоке Украины – до 27-29 градусов.
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