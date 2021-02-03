Лесные пожары в Австралии: сотни людей покинули свои дома, объявлено чрезвычайное положение (фото, видео)
Информации о пострадавших нет.
На западе Австралии разгораются лесные пожары. Огонь уже уничтожил несколько десятков зданий и подступает к Перту - двухмиллионному мегаполису.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Сотни людей были вынуждены покинуть свои дома, их разместили во временных центрах. Информации о пострадавших нет.
Сильный ветер и жаркая погода затрудняют работу пожарных. Более 200 спасателей и волонтеров пытаются сдержать распространение огня.
Площадь пожара увеличивается. В регионе объявили чрезвычайное положение.
Масштабные лесные пожары в Австралии
25 ноября 2020 года лесной пожар бушевал на острове Фрейзер у побережья Квинсленда, Австралия. Он охватил более половины острова длиной 122 км с момента первого сообщения о нем в середине октября.
Пожарные работали над локализацией огня, отмечая, что им нужен дождь, чтобы облегчить ситуацию.
Пожарная и аварийная служба Квинсленда (QFES) сообщила, что они также тушили пожар с воздуха при помощи самолета.
Официальные лица считают, что возгорание возникло в результате незаконного приготовления пищи на костре, который не был полностью потушен. Правительство объявило о лесных пожарах на острове, и ряд дорог и кемпингов были закрыты.
"Мы пытались локализовать огонь, но местность, растительность и погода были против нас. За день мы вылили чуть меньше 300000 литров воды на линию сдерживания и на следующее утро обнаружили, что огонь продолжил распространяться", - говорят спасатели.
Они отметили, что растительный покров очень толстый, и маленькой искорки достаточно, чтобы пересечь линию локализации, над которой спасатели работают несколько дней.
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