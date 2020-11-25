Половина острова в Австралии сгорела из-за сильных лесных пожаров (видео)

Пожарные пытаются локализовать огонь уже много дней подряд.

Пожарные продолжают борьбу с огнем / Фото NOAA-20/VIIRS

Лесной пожар бушует на острове Фрейзер у побережья Квинсленда, Австралия. Он охватил более половины острова длиной 122 км с момента первого сообщения о нем в середине октября.

Об этом сообщает The Watchers.

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Пожарные работают над локализацией огня, отмечая, что им нужен дождь, чтобы облегчить ситуацию.

Пожарная и аварийная служба Квинсленда (QFES) сообщила, что они также тушат пожар с воздуха с помощью самолета.

Официальные лица считают, что возгорание возникло в результате незаконного приготовления пищи на костре, который не был полностью потушен. Правительство объявило о лесных пожарах на острове, и ряд дорог и кемпингов были закрыты.

«Мы пытались локализовать огонь, но местность, растительность и погода были против нас. За день мы вылили чуть менее 300000 литров воды на линию сдерживания и на следующее утро обнаружили, что огонь продолжил распространяться», - говорят спасатели.

Они отметили, что растительный настил очень толстый, и маленькой искорки достаточно, чтобы пересечь линию локализации, над которой спасатели работают несколько дней.

«Нам нужен хороший, устойчивый, сильный дождь, который поможет проникнуть в эту растительность и потушить огонь», - резюмировали пожарные.

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Губернатор Невады в связи с ситуацией немедленно объявил чрезвычайное положение в регионе и уже распорядился закрыть из соображений безопасности несколько основных магистралей.

Огонь уже добрался до жилых домов. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Однако несколько домов были выжжены дотла. Людям рекомендуют готовиться в любой момент к эвакуации.

Сейчас обуздать пламя пытаются десятки отрядов пожарных, но локализовать возгорание им пока не удается из-за мощного ветра.