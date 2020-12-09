Реки в Украине начинают покрываться льдом
В Украине начинается настоящая зима.
Сегодня и завтра, 9-10 декабря, на равнинных реках страны (кроме украинского участка Дуная, Днепровского и Каховского водохранилища) ожидается появление и дальнейшее усиление ледовых явлений.
Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Сегодня украинцев ждет морозный день: температура упадет, но будет солнечно (карта)
"Ожидается появление и дальнейшее усиление ледовых явлений в виде заберегов, шугохода, на отдельных участках до установления ледостава", - говорится в сообщении.
Справка УНИАН. Забереги - тонкий лед, образующийся вдоль берегов водоемов перед его полным замерзанием. На реках со значительной скоростью течения, которые не замерзают, забереги постепенно намерзают и превращаются в ледяные валы, достигающие иногда высоты около 1 м.
Шугоход - это шуга (скопление кусочков льда), плывущей по поверхности и в толще реки вниз по течению. При большом количестве шуги живое сечение реки может забиться, что приведет к значительному накоплению шуги. При этом уровень воды может подняться.
Ухудшение погоды в Украине
Сегодня, 9 декабря, в западных, южных и восточных областях Украины ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.
Таким погодным условиям предоставлен и уровень опасности-желтый.
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