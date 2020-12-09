Реки в Украине начинают покрываться льдом

В Украине начинается настоящая зима.

Водоемы начинают постепенно покрываться льдом / фото УНИАН

Сегодня и завтра, 9-10 декабря, на равнинных реках страны (кроме украинского участка Дуная, Днепровского и Каховского водохранилища) ожидается появление и дальнейшее усиление ледовых явлений.

Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Читайте также Сегодня украинцев ждет морозный день: температура упадет, но будет солнечно (карта)

"Ожидается появление и дальнейшее усиление ледовых явлений в виде заберегов, шугохода, на отдельных участках до установления ледостава", - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Забереги - тонкий лед, образующийся вдоль берегов водоемов перед его полным замерзанием. На реках со значительной скоростью течения, которые не замерзают, забереги постепенно намерзают и превращаются в ледяные валы, достигающие иногда высоты около 1 м.

Шугоход - это шуга (скопление кусочков льда), плывущей по поверхности и в толще реки вниз по течению. При большом количестве шуги живое сечение реки может забиться, что приведет к значительному накоплению шуги. При этом уровень воды может подняться.

Ухудшение погоды в Украине

Сегодня, 9 декабря, в западных, южных и восточных областях Украины ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Таким погодным условиям предоставлен и уровень опасности-желтый.