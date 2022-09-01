По мнению специалиста, если россияне ударят по нефтебазе или по объекту химической промышленности, это может привести к кислотным дождям.

В Украине из-за войны возможны кислотные дожди.

Об этом в интервью УНИАН рассказала руководительница отдела климата ГО "Экодия" Евгения Засядько, отвечая на вопрос, может ли влияние войны на окружающую среду в Украине спровоцировать возникновение кислотных дождей.

"Я не думаю, что это возможно именно от обстрелов. Но когда российская ракета подрывает нефтебазу или какое-то предприятие химической промышленности в Украине, это может привести к кислотным дождям", - предупредила климатолог.

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По ее словам, в этом контексте логично подумать о загрязнении рек.

"Например, недавно читала, как в районе Киева из реки достали сбитый российский вертолет. А загрязнение наших рек влияет на качество воды", - рассказала она.

"Однозначно можно сказать, что война усиливает изменения климата. Например, имеем постоянное движение военной техники, которая использует в разы больше горючего, чем обычные автомобили. Это влияет на загрязнение атмосферы выбросами парниковых газов", - резюмировала климатолог.

Напомним, российские захватчики захватили ЗАЭС и город-спутник Энергодар 4 марта. С тех пор Россия отказалась от предложения создать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. С начала августа оккупанты периодически обстреливают атомную станцию и территорию возле нее.

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