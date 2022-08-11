По ее словам, продукты детонации ракет и снарядов выбрасываются в атмосферу, причем в определенных регионах, таких как восток и юг Украины, постоянно и многократно.

Война в Украине оказывает разрушительное влияние на экологию и даже способна менять погоду. К примеру, окисление осадков может вызвать кислотные дожди, а масштабные выбросы сажи – "черные" дожди, когда капли будут иметь серый оттенок.

Как рассказала климатолог, доктор географических наук и ведущая научная сотрудница Института геофизики им. Серафима Субботина НАН Украины Светлана Бойченко в интервью "НВ" влияние активных боевых действий на окружающую среду является многокомпонентным.

По ее словам, продукты детонации ракет и снарядов выбрасываются в атмосферу, причем в определенных регионах, таких как восток и юг Украины, постоянно и многократно.

"Пожары, вызванные взрывами, создают вредные продукты горения. Например, при возгорании складов БК это окиси азота, тяжелые металлы и газовые соединения. Также пожары происходят в природных экосистемах и на сельскохозяйственных угодьях (поджог полей, лесов), что приводит к дополнительным выбросам газово-аэрозольных примесей и сажи", - подчеркнула она.

Кроме того, предупреждает Бойченко, из-за активности самолетов и тяжелой техники, работающей на дизельном топливе, в атмосферу попадают выбросы газов, в том числе парниковых.

"Сюда добавляются грунтовые аэрозольные частицы, которые образуются в результате взрывов, поднимаются в атмосферу и турбулентными потоками могут переноситься на разные расстояния. В результате в атмосфере могут образоваться вредные соединения или разрушаться полезные", – пояснила Бойченко.

Все подобные эффекты происходят в тропосфере: возникают в приземном слое на высоте 15-20 м и переносятся на несколько километров вверх (тропосфера в наших широтах достигает 12-14 км).

Это все, по ее словам, провоцирует метеорологические, погодные и климатические последствия.

"Первые - это изменение оптических и физико-химических характеристик атмосферы, то есть ее замутнение и образование дополнительных газоаэрозольных веществ. Например, в результате выбросов OH разрушается тропосферный озон, который работает с парниковыми газами", – рассказала эксперт.

Такие выбросы влияют погоду. Газово-аэрозольные примеси, продукты горения и почвенные частицы, например, могут быть ядрами конденсации. Это приводит к увеличению облачности, осадков и повторяемости грозовых явлений.

"Воздействие этих продуктов горения длится от нескольких часов до нескольких недель, а далее они вымываются из атмосферы. Но обстрелы на территории Украины сейчас происходят постоянно и все время поставляют эти частицы в атмосферу, а значит, процесс выбросов пролонгируется на Луне", – подытожила климатолог.

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