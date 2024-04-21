На улицах падают деревья и крупные ветки.

В Одессе почти сутки бушует непогода - дождь и мощный ветер, местные власти обратились к населению с просьбой без большой необходимости не покидать дома.

"Сейчас известно о 15 поваленных деревьев и крупных веток, диспетчерская служба продолжает получать заявки. Работники коммунального предприятия "Горзелентрест" начали работы по ликвидации последствий непогоды", - говорится в сообщении официального сайта города.

В частности, в Газовом переулке поваленное дерево полностью перекрыло проезд по дороге, на улице Владислава Бувалкина, 5 большое дерево упало на машины, на Артиллерийский, 2/10 - дерево, рухнувшее под натиском штормового ветра, перегородило вход в дом.

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Также деревья и ветки повалены на Люстдорфской дороге, улице Гагарина, Черноморского казачества, улице Заболотного и т.д.

К населению обратился мэр города Геннадий Труханов с просьбой не оставлять без большой необходимости дома.

"Обращаюсь ко всем, особенно к пожилым людям и горожанам с маленькими детьми. Пожалуйста, минимизируйте сегодня свое передвижение по улицам города. Также просьба к водителям - не оставлять свои машины на дорогах и тротуарах. Вы мешаете работе коммунальной техники!" - подчеркнул городской голова.

По его словам, уже почти сутки в Одессе бушует непогода. Коммунальщики работают на местах, ночью проведена соответствующая работа, которая не позволила сильному дождю подтопить улицы города.

В частности, работники коммунального предприятия "Городские дороги" с начала дождя 20 апреля выехали на улицы и выполняют дополнительную очистку дождеприемников и при необходимости откачивают дождевую воду. По состоянию на 08:00 утра 21 апреля были частичные подтопления проезжей части по улице Атамана Головатого (за АЗС "Сокар"). Там работает спецтехника. Также работы ведутся по улице Одария (выезд из порта), Мечникова, Щоголева и в Ярмарочном переулке.

Также говорится, что из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивания к берегу, а также их дрейфования вдоль побережья.

Погода в Украине

Накануне Гидрометцентр Черного и Азовского морей сообщал, что по Одессе и области ночью 21 апреля года ожидаются порывы северного, днем северо-западного ветра, 15-20 м/с.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 21 апреля, в Украину ожидается приход нового циклона. Он принесет с собой дожди и грозы практически на всю территорию страны. Местами осадки будут с грозами, солнца станет намного меньше, а облаков - больше. На западе Украины столбики термометров покажут +12°...+14°, в Хмельницкой области - около +9°.

Практически повсеместно пройдут дожди, будет облачно, местами с прояснениями. На севере Украины тепло распределится неравномерно. В Житомирской, Киевской и Черниговской областях будет +8°...+11°, а на Сумщине температура местами повысится до +20°, но ожидается дождь.

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