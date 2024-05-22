Укргидрометцентр спрогнозировал, когда на Киевщине ожидаются опасные метеорологические явления.

В среду, 22 мая, в Киевской области ожидается непогода.

Украинский гидрометцентр в 15.37 в своем канале в Telegram написал, что на Киевщине в ближайший час с удержанием до конца сегодняшнего дня прогнозируется гроза. "...Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Киевской области. I уровень опасности, желтый", - отмечается в сообщении.

По сведениям синоптиков, погода завтра, 23 числа, в регионе спрогнозирована такая - может быть переменная облачность, ночью осадки не ожидаются, днем местами возможна гроза и кратковременный дождь. Скорость ветра спрогнозирована от 5 до 10 м/с.

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Ночью температура может составлять 11...16 градусов тепла, а днем - от +23 до +28. "...в Киеве ночью 13-15°, днем около 26-28°", - добавили в Гидрометцентре.

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Ранее УНИАН писал, что 23 мая на территории нашего государства сохранится высокая температура воздуха. Почти на всей украинской земле температура днем ожидается в пределах +25...+28 градусов.

Напомним, 20 мая Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского поделилась, что в Киеве стартовало метеорологическое лето. Эксперты отметили, что в 2024-м оно пришло в столицу Украины на неделю позже средних многолетних показателей.

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