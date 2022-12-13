В среду, 14 декабря, в Киеве будет морозно, но сухо. Существенных осадков не ожидается. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
В ночь на среду температура опуститися до -5°, а днем столбики термометров покажут -4°. Ожидается пасмурная погода, небо будет покрыто облаками.
Ощущение холода добавит ветер, скорость которого будет в пределах 3 - 4,3 м/с. Атмосферное давление пониженное, но будет расти, 747-750 миллиметров ртутного столба.
Прогноз погоды в Украине на завтра
Во Львове в среду будет облачно с прояснениями. Ночью -5°, днем -1°.
В Луцке -небольшая облачность, ночью -11°, днем -2°.
В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью -6°, днем -2°.
В Тернополе 14 декабря ночью будет -4°, днем -2°, облачно с прояснениями.
В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью -5°, днем -3°.
В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -7°, днем -1°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -3°, днем +2°, пасмурно.
В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью -6°, днем -3°.
В Виннице завтра будет -9°...-3°, небольшая облачность.
В Житомире в среду будет ночью -5° днем -2°, небольшая облачность.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью -5°, днем -2°.
В Кропивницком температура ночью будет -11°, днем -2°, небольшая облачность.
В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -10°...-3°.
В Одессе 14 декабря - небольшая облачность, температура ночью -2°, днем +3°.
В Херсоне в среду ночью -5°, днем 0°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -4°, днем 0°.
В Запорожье температура ночью -3°, днем 0°, небольшая облачность.
В Сумах завтра температура воздуха составит -9°...-3°, небольшая облачность, снег.
В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -7°, днем -2°.
В Днепре температура ночью будет -8°, днем -2°, небольшая облачность.
В Симферополе в среду будет небольшая облачность, -3°...+2°.
В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью -2°, днем -1°.
В Северодонецке - пасмурно, температура ночью 0°, днем -1°.