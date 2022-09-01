Перед выходными, 2 сентября, в Киеве станет еще прохладнее.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Так, ночью температура в столице опустится до холодных +11 градусов, а днем воздух макимально прогреется лишь до +20°. Без осадков. Весь день в Киеве ожидается облачная погода с прояснениями.
Ветер будет несильный, северный. Его скорость составит 0,9 - 1,8 м/с. Атмосферное давление слегка пониженное, 751-752 миллиметра ртутного столба.
Погода на завтра
Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью +8°, днем +19°.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +7°, днем +18°.
В Ривне в пятницу ожидается небольшая облачность, ночью +7°, днем +19°.
В Тернополе 2 сентября ночью будет +9°, днем +20°, облачно с прояснениями.
В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +19°.
В Ивано-Франковске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +13°, днем +18°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +13°...+20°, пасмурно, сплошная облачность.
В Черновцах в пятницу - пасмурно, сплошная облачность, ночью +13°, днем +16°, ливень.
В Виннице завтра будет +11°...+20°, облачно с прояснениями.
В Житомире в пятницу будет ночью +7°, днем +19°, небольшая облачность.
В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +20°.
В Кропивницком температура ночью будет +10°, днем +23°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +10°...+19°.
В Одессе 2 сентября - облачно с прояснениями, температура ночью +16°, днем +25°.
В Херсоне в пятницу ночью +15°, днем +24°, облачно с прояснениями.
В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +14°, днем +25°.
В Запорожье температура ночью +15°, днем +24°, небольшая облачность.
В Сумах температура воздуха составит +6°...+18°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +21°.
В Днепре завтра температура ночью будет +14°, днем +23°, небольшая облачность.
В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +16°...+25°.
В Краматорске будет ясно и безоблачно, температура ночью +13°, днем +22°.
В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +13°, днем +22°.