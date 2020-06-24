Шел 2020 год: на США надвигается крупнейшая за последние 50 лет песчаная буря
Выброс песчаной пыли в воздух спровоцировали штормовые бури в африканской пустыне Сахара.
Крупнейшее за последние 50 лет облако песчаной пыли движется из Сахары через Атлантический океан к берегам США.
Об этом сообщает The Washington Post.
Буря пронесется вдоль берегов Мексиканского залива и осядет в южных штатах США. Выброс песчаной пыли в воздух спровоцировали штормовые бури в африканской пустыне Сахара.
В нескольких американских штатах внезапно выпал снег (видео)
Из-за толстого слоя пыли, его низкой высоты и географического охвата, ожидается резкое ухудшение качества воздуха в Пуэрто-Рико, на Барбадосе, Гваделупе и многих других местах, где ведутся наблюдения.
К пятнице пыль должна начать оседать на обширном участке побережья Мексиканского залива к северу от береговой линии Техаса до Луизианы. Могут быть затронуты такие места, как Корпус-Кристи, Хьюстон, Галвестон, Новый Орлеан.
По данным местных исследовательских центров, эта песчаная буря является крупнейшей с 1970 года.
Как сообщал УНИАН, тропический шторм "Кристобаль" достиг побережья США. Он вышел на сушу на юго-востоке штата Луизиана.
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