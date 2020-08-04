Ни одной лавины: Укргидрометцентр рассказал об аномальной ситуации в Карпатах
Снеголавинный сезон в Карпатах в этом году выдался самым необычным за всю историю наблюдений.
В течение всего снеголавинного сезона в Карпатах не было зафиксировано ни одной лавины.
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Об этом сообщили в отделе гидропрогнозов Украинского гидрометцентра об опасности схода снежных лавин в Карпатах.
"В течение снеголавинного сезона не зафиксировано схождения ни одной лавины", - говорится в сообщении.
Как сообщается, сезон 2019-2020 был самым аномальным за весь период наблюдений по всем параметрам: как по высоте снежного покрова, так и по температурному режиму, осадкам и другими параметрам.
Как сообщал УНИАН, аномальная погода наблюдалась в Карпатах в начале июня. Там среди лета горы засыпало снегом.
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