Ни одной лавины: Укргидрометцентр рассказал об аномальной ситуации в Карпатах

Снеголавинный сезон в Карпатах в этом году выдался самым необычным за всю историю наблюдений.

В Карпатах за сезон не зафиксировано ни одной лавины / фото УНИАН

В течение всего снеголавинного сезона в Карпатах не было зафиксировано ни одной лавины.

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Об этом сообщили в отделе гидропрогнозов Украинского гидрометцентра об опасности схода снежных лавин в Карпатах.

"В течение снеголавинного сезона не зафиксировано схождения ни одной лавины", - говорится в сообщении.

Как сообщается, сезон 2019-2020 был самым аномальным за весь период наблюдений по всем параметрам: как по высоте снежного покрова, так и по температурному режиму, осадкам и другими параметрам.

Как сообщал УНИАН, аномальная погода наблюдалась в Карпатах в начале июня. Там среди лета горы засыпало снегом.