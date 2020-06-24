В Черновцах река Прут подтопила крупнейший рынок города (фото)

Примерно в час ночи вода из реки Прут начала стремительно выходить из берега, заливая торговые ряды на рынке.

Водой затопило торговые ряды / фото УНИАН

В Черновцах в результате резкого подъема уровня воды в реке Прут подтоплено крупнейшее коммунальное предприятие города «Калиновский рынок» и частный рынок «Добробут».

Как сообщил корреспонденту УНИАН генеральный директор Калиновского рынка Игр Маслянчук, подтопления базара началось сегодня примерно в час ночи, когда вода из реки Прут, которая находится рядом, начала стремительно выходить из берега, заливая торговые ряды на объекте.

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В частности, после того, как уровень воды в Пруте увеличился и превысил 5-метровый показатель критической нормы, река подтопила крайние ряды Калиновского рынка.

Накануне предприниматели в течение двух суток вывозили товары со своих контейнеров или перемещали их на верхние этажи своих торговых точек.

По сообщению Черновицкого гидрометцентра, пиковый показатель прибытия реки, который может нести угрозу для Калиновского рынка, ожидается сегодня примерно в обеденное время. Он может составлять 6 метров.

В связи со стихией, администрация рынка объявила сегодня выходной день для всех предпринимателей «Калинки» и решила не допускать предпринимателей к торговле на рынке.

На рынке объявили выходной / фото УНИАН

«Хотя люди все равно заходят к своим объектам. Но сегодня мы официально не работаем. Обеспечиваем контроль за имуществом людей и уровнем воды в реке», – сказал Маслянчук.

Справка УНИАН. Коммунальное предприятие «Городской торговый комплекс «Калиновский рынок» - торговый комплекс, который находится в собственности территориальной общины Черновцов. Он занимает площадь более 35 га, формирует значительную часть городского бюджета и дает работу тысячам жителей.

Как сообщал УНИАН, из-за паводка газоснабжение Черновцов оказалось под угрозой.