Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на июль

Средняя температура будет в пределах 20-25° тепла.

Июль в Украине будет теплее нормы / УНИАН

Погода в июле в Украине будет теплее нормы.

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Такой прогноз опубликован на сайте Украинского гидрометцентра.

Так, средняя месячная температура предполагается в пределах 20-25° тепла (в горах 16-17° тепла), что на 1-2° выше средних многолетних значений.

Ожидается, что в июле в Украине выпадет 36-95 мм осадков, в Карпатском регионе - 104-165 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что погода в июле 2020 года в Украине будет переменчивой, ожидаются периоды сильной жары и дождей.