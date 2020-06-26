Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на июль
Средняя температура будет в пределах 20-25° тепла.
Погода в июле в Украине будет теплее нормы.
Сегодня в Украине будет тепло и без осадков (карта)
Такой прогноз опубликован на сайте Украинского гидрометцентра.
Так, средняя месячная температура предполагается в пределах 20-25° тепла (в горах 16-17° тепла), что на 1-2° выше средних многолетних значений.
Ожидается, что в июле в Украине выпадет 36-95 мм осадков, в Карпатском регионе - 104-165 мм, что в пределах средних многолетних значений.
Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что погода в июле 2020 года в Украине будет переменчивой, ожидаются периоды сильной жары и дождей.
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