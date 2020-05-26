Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на июнь

Средняя температура июня будет в пределах 18-22° тепла.

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Погода в июне в Украине будет теплее нормы.

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Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометеоцентра.

Так, средняя месячная температура предполагается 18-22° тепла (в горах 14-15° тепла), что на 1,0-1,5° выше средних многолетних значений.

Ожидается, что в июне выпадет 43-90 мм осадков, в Карпатах и местами на Прикарпатье 105-156 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Напомним, в ближайшие дни в Украине ожидается прохладная погода с дождями, потепление придет 1-2 июня.