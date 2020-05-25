Синоптик рассказала, когда в Украину придет потепление

15:15, 25 мая 2020
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В ближайшие дни в Украине ожидается прохладная погода.

Потепление ожидается с 1 июня / УНИАН
Потепление ожидается с 1 июня / УНИАН

В ближайшие дни в Украине ожидается прохладная погода с дождями, потепление придет 1-2 июня.

В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +21° (карта)

Такой прогноз в Facebook опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Циклоничность над Черным морем и Турцией захватит завтра, 26-го мая, дождями снова большинство областей Украины.

Ветер будет с северо-востока, востока, небольшой или умеренный.

Температура воздуха ближайшей ночью предполагается +6...+12 градусов, днем +13...+17 градусов, на Закарпатье и местами в южной части +17...+20 градусов", - пишет она.

facebook.com/tala.didenko
facebook.com/tala.didenko

В Киеве вторник также будет с дождями и холодным воздухом. Ночью +10 градусов, днем +14 градусов.

По прогнозу Диденко, потепление ожидается с 1-2 июня, когда температура поднимется выше +20 градусов.

Напомним, на этой неделе в Украине немного похолодает, местами пройдут дожди.

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Теги: #погода#дождь#потепление
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