Синоптик рассказала, когда в Украину придет потепление
В ближайшие дни в Украине ожидается прохладная погода.
В ближайшие дни в Украине ожидается прохладная погода с дождями, потепление придет 1-2 июня.
В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +21° (карта)
Такой прогноз в Facebook опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"Циклоничность над Черным морем и Турцией захватит завтра, 26-го мая, дождями снова большинство областей Украины.
Ветер будет с северо-востока, востока, небольшой или умеренный.
Температура воздуха ближайшей ночью предполагается +6...+12 градусов, днем +13...+17 градусов, на Закарпатье и местами в южной части +17...+20 градусов", - пишет она.
В Киеве вторник также будет с дождями и холодным воздухом. Ночью +10 градусов, днем +14 градусов.
По прогнозу Диденко, потепление ожидается с 1-2 июня, когда температура поднимется выше +20 градусов.
Напомним, на этой неделе в Украине немного похолодает, местами пройдут дожди.
- Винница+15°... +7°
- Днепр+20°... +9°
- Донецк+19°... +8°
- Житомир+16°... +8°
- Запорожье+20°... +10°
- Ивано-Франковск+17°... +7°
- Киев+13°... +10°
- Кропивницкий+18°... +9°
- Луганск+20°... +9°
- Луцк+17°... +6°
- Львов+15°... +5°
- Николаев+16°... +10°
- Одесса+20°... +11°
- Полтава+17°... +9°
- Ровно+17°... +5°
- Симферополь+19°... +9°
- Сумы+18°... +10°
- Тернополь+15°... +6°
- Харьков+19°... +10°
- Херсон+18°... +9°
- Хмельницкий+15°... +6°
- Черкассы+18°... +10°
- Чернигов+16°... +10°
- Черновцы+17°... +7°