Температура воздуха в Украине ожидается достаточно комфортная, + 10...+18 градусов.

24-го октября в Украине будет сыро, но без существенных осадков. Только ближайшей ночью пройдут дожди в восточных областях.

Но уже завтра днем - везде без особых осадков, прогнозирует в своем Телеграмм-канале синоптик Наталья Диденко.

"Туманы периодические, правда. Температура воздуха в Украине достаточно комфортная, + 10...+18 градусов", - обещает она.

В Киеве понедельник будет без дождя, днем до +14...+15 градусов.

"Дальше - снова дождики, но не холодно", - добавила синоптик.

Будет ли в Украине серьезное похолодание в ближайшее время

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что в ближайшее время в Украине сильного холода не прогнозирукт атмосфера, поэтому можно спокойно держаться пока без отопления. Напомним, в столице уже начался отопительный сезон 2022/2023.

Также она прогнозировала, что с понедельника, 24 октября, в Украине потеплеет до +14...+16 градусов. На неделе вероятны периодические дожди.

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