В ближайшую неделю в Украине вероятны периодические дожди.

Воскресенье, 23 октября, в Украине будет облачным и дождливым. Ближайшей ночью и завтра утром дожди пройдут в западных областях, утром и днем переместятся на север, центр и юг Украины. Но серьезного холода не ожидается.

А восточных областей осадки достигнут уже в воскресенье вечером, прогнозирует в своем Телеграмм-канале синоптик Наталья Диденко.

"Температура воздуха в течение дня воскресенья составит +10...+14 градусов. Теплее всего будет в западных областях и в южной части +14...+18 градусов. А на Сумщине, Черниговщине, Полтавщине и Харьковщине +8...+12 градусов", - делится прогнозом синоптик.

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По ее словам, в Киеве 23-го октября ожидается влажная, с дождем, погода. Температура воздуха будет колебаться около + 11...+12 градусов. В понедельник в столице потеплеет до +14...+16 градусов.

"В ближайшее время в Украине сильного холода не обещает атмосфера, поэтому можно спокойно держаться пока без отопления. На неделе периодические дожди вероятны, холод серьезный - нет", - обещает Диденко.

Погода в октябре: прогнозы синоптиков

По данным мирового погодного портала wisemeteo, в этом году погода в октябре в Киеве будет прохладной, но солнечной. В целом по сравнению с осенью 2021 года осень этого года будет более сухой. У нас в Киеве будет низкий фон.

По прогнозу народного синоптика Владимира Деркача, погожие дни в начале октября в Украине немного испортят небольшие осадки. Последняя десятидневка октября значительного тепла не предусматривает, но ожидаются 2-3 теплые дни.

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