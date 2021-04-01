Потоки лавы в Гватемале достигли кофейных плантаций и поглотили дом (видео)

11:58, 1 апреля 2021
32
Прослушать
Остановить

Активность вулкана вызывает пеплопад в населенных пунктах.

На вулкане Пакая в Гватемале продолжается извержение. Поток лавы достиг кофейных плантаций и поглотил дом недалеко от деревни Эль Патросинио.

Об этом сообщает Meteoprog со ссылкой на Еarth-chronicles.

Извержение вулкана в Исландии может продлиться несколько десятилетий - ученые (фоторепортаж)

Эта активность вызывает пеплопад в населенных пунктах к югу от вулкана.

Эффузивная активность продолжает подпитывать поток лавы на западном фланге, протяженностью 2950 м.

Сейсмические станции INSIVUMEH регистрируют постоянные толчки, связанные с подъемом магмы.

Извержение вулкана в Исландии 

В ночь на субботу с 19 на 20 марта на юго-западе Исландии произошло извержение вулкана после небольших землетрясений, продолжавшихся в стране в течение последних двух недель.

Извержение осветило ночное небо, его легко можно было увидеть из окрестностей Рейкьявика - в 30 км от места происшествия.

Исландское Метеорологическое бюро обнародовало видео, кадры которого свидетельствуют о смещении с обеих сторон лавы.

При этом извержение сейсмологи не считают большим. Длина трещины составила около 500-700 метров. Размер лавы - менее одного квадратного километра.

Отмечается, что в районе вблизи вулкана никто не проживает. Страна не закрывала аэропорт и не прекращала полеты самолетов.

Вулканическая активность стала первой в этом районе за последние 800 лет.

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: Елена Пилипчак

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: вулканГватемалаизвержение вулканаземлетрясение в Гватемале
viber
Новости партнеров
Погода в Украине
Виргиния, США
+6°
Погода Стерлинг - пасмурно, небольшой дождь
57 %
751 мм
8.1 м/с
33 %
Лента новостей
Мы используем cookies
Соглашаюсь