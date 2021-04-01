Потоки лавы в Гватемале достигли кофейных плантаций и поглотили дом (видео)
Активность вулкана вызывает пеплопад в населенных пунктах.
На вулкане Пакая в Гватемале продолжается извержение. Поток лавы достиг кофейных плантаций и поглотил дом недалеко от деревни Эль Патросинио.
Об этом сообщает Meteoprog со ссылкой на Еarth-chronicles.
Извержение вулкана в Исландии может продлиться несколько десятилетий - ученые (фоторепортаж)
Эта активность вызывает пеплопад в населенных пунктах к югу от вулкана.
Эффузивная активность продолжает подпитывать поток лавы на западном фланге, протяженностью 2950 м.
Actividad volcán #Pacaya 30 marzo 2021 Flujo de lava del flanco oeste que se desvió a dirección sur con una longitud de 2,850mts aproximadamente— INSIVUMEH Guatemala (@insivumehgt) March 31, 2021
Video: Vulcanología Insivumeh#SomosINSIVUMEH#Guatemala#ElCivNoSeDetienepic.twitter.com/uQfNBQOMfW
Сейсмические станции INSIVUMEH регистрируют постоянные толчки, связанные с подъемом магмы.
Se reporto hoy que la Lava del #volcán#Pacaya alanzo la aldea de El Patrocinio no se reportaron heridos, En consecuencia se realizo una reunión de emergencia de autoridades departamentales, municipales y locales ejecuten acciones y planes de respuesta. #Guatemalapic.twitter.com/yL5JJU209P— Celeste Centaury (@CCentaury) March 31, 2021
Извержение вулкана в Исландии
В ночь на субботу с 19 на 20 марта на юго-западе Исландии произошло извержение вулкана после небольших землетрясений, продолжавшихся в стране в течение последних двух недель.
Извержение осветило ночное небо, его легко можно было увидеть из окрестностей Рейкьявика - в 30 км от места происшествия.
Исландское Метеорологическое бюро обнародовало видео, кадры которого свидетельствуют о смещении с обеих сторон лавы.
При этом извержение сейсмологи не считают большим. Длина трещины составила около 500-700 метров. Размер лавы - менее одного квадратного километра.
Отмечается, что в районе вблизи вулкана никто не проживает. Страна не закрывала аэропорт и не прекращала полеты самолетов.
Вулканическая активность стала первой в этом районе за последние 800 лет.
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