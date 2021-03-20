"Проснулся" впервые за 800 лет: в Исландии произошло извержение вулкана (фото, видео)
Вулканическая активность стала первой в этом районе за последние 800 лет.
В ночь на субботу на юго-западе Исландии произошло извержение вулкана после небольших землетрясений, длившихся в стране в течение последних двух недель.
Об этом пишет Голос Америки.
Названа самая счастливая страна мира
Извержение осветило ночное небо, его легко можно было увидеть из окрестностей Рейкьявика – в 30 км от места происшествия.
Исландское метеорологическое бюро обнародовало видео, кадры которого свидетельствуют о смещении с обеих сторон огненной лавы.
При этом извержение сейсмологи не считают большим. Длина трещины составила около 500-700 метров. Размер лавы - менее одного квадратного километра.
Отмечается, что в районе вблизи вулкана никто не проживает. Страна не закрывала аэропорт и не приостанавливала полеты самолетов.
Вулканическая активность стала первой в этом районе за последние 800 лет.
Вас также могут заинтересовать новости
- В оккупированном Крыму обмелело озеро Бугаз (фото)
- Уснул и переплыл на льдине Атлантику: у берегов Ирландии сняли редкое появление моржа (видео)
- В заповеднике "Аскания-Нова" снова гибнут краснокнижные птицы: что известно
- Австралию накрыло наводнениями: затопило целые районы, повреждены дороги (фоторепортаж)
- Винница+4°... -4°
- Днепр+5°... -2°
- Донецк+4°... -2°
- Житомир+4°... -4°
- Запорожье+5°... -2°
- Ивано-Франковск+4°... -7°
- Киев+5°... -3°
- Кропивницкий+5°... -3°
- Луганск+2°... -4°
- Луцк+4°... -4°
- Львов+2°... -7°
- Николаев+7°... -3°
- Одесса+7°... -1°
- Полтава+3°... -3°
- Ровно+2°... -5°
- Симферополь+4°... -3°
- Сумы+3°... -3°
- Тернополь+3°... -5°
- Харьков+4°... -2°
- Херсон+6°... -3°
- Хмельницкий+3°... -6°
- Черкассы+5°... -3°
- Чернигов+5°... -3°
- Черновцы+5°... -5°