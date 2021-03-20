"Проснулся" впервые за 800 лет: в Исландии произошло извержение вулкана (фото, видео)

Вулканическая активность стала первой в этом районе за последние 800 лет.

В ночь на субботу на юго-западе Исландии произошло извержение вулкана после небольших землетрясений, длившихся в стране в течение последних двух недель.

Об этом пишет Голос Америки.

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Извержение осветило ночное небо, его легко можно было увидеть из окрестностей Рейкьявика – в 30 км от места происшествия.

Исландское метеорологическое бюро обнародовало видео, кадры которого свидетельствуют о смещении с обеих сторон огненной лавы.

При этом извержение сейсмологи не считают большим. Длина трещины составила около 500-700 метров. Размер лавы - менее одного квадратного километра.

Отмечается, что в районе вблизи вулкана никто не проживает. Страна не закрывала аэропорт и не приостанавливала полеты самолетов.

Вулканическая активность стала первой в этом районе за последние 800 лет.

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