Информации о жертвах или пострадавших пока не поступало. Магнитуда землетрясения составила 7,4.

В Индонезии произошло мощное землетрясение. Его магнитуда составила 7,4. Люди в панике покидали свои дома, спасаясь от стихии.

Об этом сообщает BBC.

Как сообщается, землетрясение произошло около 10:30 по местному времени.

О травмах или серьезных повреждениях пока не сообщалось, но местные жители рассказали, что почувствовали сильные толчки.

На видео в социальных сетях видно, как люди выбегают из магазинов и зданий. Сообщается, что в одном из городов были эвакуированы больница и гостиница, а люди были в панике.

"Все были в шоке. Они бежали из своих домов. Некоторые были готовы бежать в горы", - рассказал изданию очевидец.

Отметим, что землетрясения в Индонезии происходят довольно часто, поскольку страна расположена в так называемом "огненном кольце" - области в Тихом океане, в которой находится большинство действующих вулканов и происходит множество землетрясений.

Напомним, что десять дней назад в Индонезии произошёл массированный выброс пепла и камней из вулкана Семеру. Это самый высокий вулкан на острове Ява - 3676 метров. В его кратере находится озеро лавы.

Вулкан выбросил столб пепла высотой 15 километров. Пеплом накрыло дороги, а его тучи заслонили солнце настолько, будто наступила ночь. В результате извержения погибло не менее 15 человек.

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Автор: Екатерина Лиманская