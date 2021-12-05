Еще 98 человек получили ранения, в том числе две беременные женщины.

В Индонезии по меньшей мере 13 человек погибли в результате извержения вулкана Семеру на острове Ява.

Как передает Reuters, еще 98 людей получили ранения, в том числе две беременные женщины. Властям удалось эвакуировать 902 человека.

Извержение также разрушило здания и стратегический мост в районе Лумаджанга.

Как сообщал УНИАН, 4 декабря в Индонезии произошёл массированный выброс пепла и камней из вулкана Семеру. Это самый высокий вулкан на острове Ява - 3 676 метров. В его кратере находится озеро лавы.

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Кроме того, по информации Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, в воскресенье около Хальмахеры, что примерно в 2 000 километров к северо-востоку от Семеру, произошло землетрясение магнитудой 6.

Последний раз Семеру извергался в январе 2021 года, а до этого - в декабре 2020-го.

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Автор: Катерина Комолова