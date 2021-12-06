Вулкан начал извергаться в субботу, 4 декабря. Это самый высокий вулкан на острове Ява.

Вулкан Семеру вновь извергся в Индонезии. Тем временем продолжаются спасательные работы, однако они затруднены из-за плохой погоды.

Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, вулкан снова извергся в понедельник утром. Специалисты предупреждают о продолжающейся сейсмической активности.

По последним данным, число погибших выросло до 15 человек, а 27 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.

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Вулкан горы Семеру в Индонезии продолжал извергать облака горячего пепла в понедельник, через несколько дней после мощного извержения, в результате которого погибли 15 человек и еще десятки пропали без вести.

Как сообщается, в районе Сумервулух спасатели боролись с плохой погодой, чтобы вытащить жертв из-под завалов.

Семеру - один из более чем 100 действующих вулканов в Индонезии. Страна находится в зоне высокой сейсмической активности.

Как сообщал УНИАН, 4 декабря в Индонезии произошёл массированный выброс пепла и камней из вулкана Семеру. Это самый высокий вулкан на острове Ява - 3 676 метров. В его кратере находится озеро лавы.

Вулкан выбросил столб пепла высотой 15 километров. Пеплом накрыло дороги, а его тучи заслонили солнце настолько, будто наступила ночь.

Кроме того, по информации Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, в воскресенье около Хальмахеры, что примерно в 2 000 километров к северо-востоку от Семеру, произошло землетрясение магнитудой 6.

Последний раз Семеру извергался в январе 2021 года, а до этого - в декабре 2020-го.

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Автор: Екатерина Лиманская