По прогнозу народного синоптика Станислава Щедрина, также в Украине ожидается похолодание, порывистый ветер и местами гололед.

В Украине в ближайшие дни ожидается существенное изменение погоды. Об этом предупредил народный синоптик Станислав Щедрин.

Он пояснил, что с 5 по 10 февраля в нашу страну поступит холодная воздушная масса Арктического происхождения и ряд атмосферных фронтов, в результате чего повсеместно ожидается существенное похолодание. По словам Щедрина, особенно холодно станет на западе и севере Украины.

"Также в большинстве областей 3-7 февраля пройдут снегопады; на юге, центре Украины и в Карпатах - сильные снегопады, метели, порывистый ветер, местами гололед", - предупредил народный синоптик.

В то же время он подчеркнул, что такая характерная зимняя погода продлится недолго.

Похолодание в Украине

О том, что в Украине ожидается похолодание, предупреждает и синоптик Наталья Диденко. По ее данным, смены погоды стоит ждать уже в ближайшие выходные.

"Похолодание начнется с ближайших субботы-воскресенья. И вся следующая неделя будет в Украине морозной и с периодическим снегом", - отметила она.

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